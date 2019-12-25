Новый съезд с КАД появится на севере Петербурга

Его планируют возвести в 2021 году.

Стало известно о строительстве нового съезда с КАД на севере Санкт-Петербурга. Появится дополнительный выезд на действующую развязку с проспектом Энгельса. Определен один из инвесторов проекта – индустриальный парк "RAUM Бугры". Об этом 7 октября Piter.tv сообщили сами представители проекта.

Планируется, что новый съезд будет открыт в конце лета 2021 года. В настоящее время производятся строительно-монтажные работы. Дорога будет двухполосной, длиной около пяти километров.

Ранее мы сообщали о том, что работы на КАД на развязке с Мурманским шоссе отменили из-за плохой погоды. Новые сроки начала работ пока не сообщаются.

Фото: предоставлено представителями индустриального парка