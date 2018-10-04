Новый сериал "Чики" с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Драматичную комедию покажет видеосервис Wink.

В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики". Главные роли в сериале исполнили Ирина Горбачева, Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова. Кроме того, зрители увидят популярного блогера и актера Антона Лапенко.

В "Чиках" рассказана история четырех подруг из небольшого провинциального города. Героини сериала Света, Марина и Людка зарабатывают на жизнь нелегким трудом в притоне. Раньше их было четверо. Однако самая смелая и предприимчивая Жанна укатила в Москву и вернулась на малую родину на красном MINI Cooper с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым. Они решают перейти на законный заработок и открыть свой фитнес-клуб.

4 июня видеосервис Wink покажет два эпизода нового сериала. Все остальные будут выходить по четвергам каждую неделю. Всего зрителям покажут восемь серий.

Ранее мы писали, что премьера фантастической комедии "Проект "Анна Николаевна"" состоится 15 июня на ТНТ.

Видео: YouTube / more tv