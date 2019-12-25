Актриса отметила, что свадьбу они отметили с самыми близкими, и она очень рада, что всё произошло именно так.

Российская актриса Ирина Горбачева вышла замуж за экс-солиста Quest Pistols Антона Савлепова. Об этом звезда сериала "Чики" рассказала в интервью журналистке Ирине Шихман.

Во время интервью Ирина Горбачева рассказала, что она недавно вышла замуж. Сам музыкант признался, что он "глупо" сделал предложение возлюбленной. Он позвонил ей по телефону и сказал: "Ну, когда вернешься в Киев, можем пожениться".

Актриса отметила, что свадьбу они отметили с самыми близкими, и она очень рада, что всё произошло именно так.

В мае певица Ариана Гранде вышла замуж.

Фото: Instagram / @irina_gorbacheva