Новый российский авиалайнер МС-21-300 выполнил тренировочный полет

Самолет преодолел расстояние более четырех тысяч километров.

Новый отечественный авиалайнер МС-21-300 совершил тренировочный полет. Он состоялся в штатных условиях гражданского аэропорта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэровокзала.

Воздушное судно преодолело расстояние более четырех тысяч километров, вылетев из подмосковного аэропорта Жуковский. Пунктом назначения стала воздушная гавань города Иркутска.

В ходе тренировочного полета экипаж проверил надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования в условиях дальнейшей эксплуатации.

После посадки самолет был осмотрен специалистами на наличие внешних повреждений и отбуксирован на стоянку.

МС-21 является гражданским самолетом среднемагистрального класса. Он был собран на Иркутском авиационном заводе. Российское министерство промышленности и торговли рассчитывает пройти сертификации воздушного судна до конца текущего года.

Ранее в Новосибирске состоялась выкатка первого летного беспилотника "Охотник".

Фото: пресс-служба Иркутского авиационного завода