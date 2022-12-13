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На улице Вавиловых построят новый перинатальный центр
Сегодня, 10:37
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На улице Вавиловых построят новый перинатальный центр

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Учреждение возведут в рамках государственно-частного партнёрства. На это потребуется около 15 млрд рублей инвестиций.

На улице Вавиловых в Северной столице за ближайшие 4 года планируют возвести новый перинатальный центр. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. 

Учреждение готовятся построить в рамках государственно-частного партнёрства. Для этого необходимо объём инвестиций около 15 млрд рублей.

Центр будет работать на базе родильного дома №17. Внутри расположат женскую консультацию, стационары на 260 коек, неонатологический стационар на 45 коек, бактериологическую лабораторию и лабораторию молекулярной диагностики, отделения лучевой и магнитно-резонансной диагностики. Финансовым партнером проекта станет "Газпромбанк".

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Фото: Пресс-служба Смольного

Теги: перинатальный центр, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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