Здание школы олимпийского резерва открылось в Пушкине

В пятницу, 6 января, в Пушкине прошло торжественное открытие нового здания Спортивной школы олимпийского резерва. Об этом ообщила пресс-служба Смольного.
Здание, котрое будет предназначено для профессиональных тренировок и любителей спорта из разных районов города, возвели за полтора года. Школа предоставит обширные возможности для занятий. На её территории обрудованы залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики, а также площадки для игры в мини-футбол, залы с батутами и тренажёрами.
Объект позиионируется как новый общегородской Центр подготовки к сдаче норм ГТО.
Фото: Пресс-служба Смольного
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