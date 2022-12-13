Здание школы олимпийского резерва открылось в Пушкине

Объект удалось построить за 1,5 года.

В пятницу, 6 января, в Пушкине прошло торжественное открытие нового здания Спортивной школы олимпийского резерва. Об этом ообщила пресс-служба Смольного.

Здание, котрое будет предназначено для профессиональных тренировок и любителей спорта из разных районов города, возвели за полтора года. Школа предоставит обширные возможности для занятий. На её территории обрудованы залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии, легкой атлетики, а также площадки для игры в мини-футбол, залы с батутами и тренажёрами.

Объект позиионируется как новый общегородской Центр подготовки к сдаче норм ГТО.

Фото: Пресс-служба Смольного