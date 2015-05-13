Новый размер прожиточного минимума в Петербурге станет выше в 2026 году

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в городе на 2026 год. Документ устанавливает, что средний показатель на душу населения составит 20 644 рубля.
В тексте постановления указано: "Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге на 2026 год определяется исходя из социальной нормы потребления и уровня текущих экономических показателей".
Для трудоспособных жителей города сумма с 1 января будет равна 22 502 рубля. Для пенсионеров показатель составит 17 754 рубля, для детей — 20 025 рублей.
В правительстве подчёркивают, что увеличение составляет 6,8 % и отражает необходимость корректировки социальных нормативов с учётом изменения цен и уровня расходов населения.
Решение о пересмотре прожиточного минимума ежегодно принимается для формирования социальных выплат и расчёта мер поддержки, которые зависят от базового регионального показателя.
Жизнь взаймы: почему россияне продолжают брать кредиты.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все