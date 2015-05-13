Новый размер прожиточного минимума в Петербурге станет выше в 2026 году

Прожиточный минимум рванул вверх.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление об увеличении прожиточного минимума в городе на 2026 год. Документ устанавливает, что средний показатель на душу населения составит 20 644 рубля.

В тексте постановления указано: "Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге на 2026 год определяется исходя из социальной нормы потребления и уровня текущих экономических показателей".

Для трудоспособных жителей города сумма с 1 января будет равна 22 502 рубля. Для пенсионеров показатель составит 17 754 рубля, для детей — 20 025 рублей.

В правительстве подчёркивают, что увеличение составляет 6,8 % и отражает необходимость корректировки социальных нормативов с учётом изменения цен и уровня расходов населения.

Решение о пересмотре прожиточного минимума ежегодно принимается для формирования социальных выплат и расчёта мер поддержки, которые зависят от базового регионального показателя.

