Новый производственный комплекс КАПРИ открыли под Тосно

На предприятии используются передовые технологии и цифровое проектирование, благодаря которому работа является полностью автоматизированной.

В понедельник, 11 сентября, в индустриальном парке "М10" в посёлке Никольское, прошла церемония открытия нового производственного комплекса КАПРИ по выпуску полуприцепов. Об этом сообщил ЛенТВ24.

На предприятии используются передовые технологии и цифровое проектирование, благодаря которому работа является полностью автоматизированной. Произведённые на заводе модели будут использоваться для перевозки различного вида грузов, в частности нефтепродуктов, метанола и химических жидкостей.

В открытии комплекса принял участие зампредседателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов.

Ранее мы сообщили о том, что семья из Ленобласти стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года".

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)