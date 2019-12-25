Семья из Ленобласти стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года"

Они одержали победу в номинации в номинации "Семья – хранитель традиций".

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил семью Юзвиков Кузьмы и Татьяны из Всеволожского района, ставшую победителем Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Семья – хранитель традиций". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

В номинации "Семья – хранитель традиций" принимали участие семьи-хранители национальных и культурных традиций, а также семьи, составляющие профессиональные династии.

Семья Юзвиков представляет звено педагогической династии, общий стаж которой составляет 155 лет. Родоначальницей педагогической династии является Александра Васильевна Винокурова – прабабушка, уроженка I Кангаласского наслега Среднеколымского района Якутской АССР. Прабабушка была одним из первых советских учителей на Колыме.

Супруги Татьяна Валериановна и Кузьма Николаевич работают в средней общеобразовательной школе "Муринский центр образования №2", продолжая династию педагогов.

Старший сын Евгений также продолжает традиции семьи и работает учителем начальных классов и педагогом дополнительного образования в МОБУ СОШ №535 Калининского района Петербурга.

Средний сын Юзвик Никита обучается на 2 курсе факультета естествознания, географии и туризма ЛГУ им. А.С. Пушкина и хочет стать учителем географии.

Фото: администрация Ленобласти