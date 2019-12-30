Новый приказ Минздрава не исключает оказание ВМП пожилым людям

В ведомстве пояснили, за что отвечает новый документ.

Новый приказ Минздрава не исключает оказание высокотехнологичной медпомощи пожилым людям. Об этом заявили в пресс-службе профильного ведомства. Ранее ведомство утвердило изменения в оказании медпомощи пенсионерам, ее порядок прописан в другом документе. Журналисты написали о том, что новый приказ исключает ВМП по профилю "гериатрия". В СМИ заявили, что старикам будет доступна медико-санитарная, специализированная и паллиативная помощь.

На самом же деле ограничений в связи с возрастом пациента законом не предусмотрено. Новый приказ лишь утверждает понятие пожилых пациентов и старческого возраста. Он определяет порядок маршрутизации, создание гериатрических центров, дополняет показания к госпитализации.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Красноярске от работы отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

