В Красноярске от работы отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

На видео сотрудники грубо обращаются с плачущими детьми.

В Красноярске отстранили от работы сотрудников детского противотуберкулёзного санатория "Пионерская речка", которые, по данным СМИ, оскорбляли детей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

Видео появилось в сети 27 декабря и после этого в санатории началась проверка. По данным местных СМИ, одна женщина накричала на плачущего ребёнка и пыталась грубо схватить его.

Ещё одна работница медицинского кабинета угрожала плачущему ребёнку "дуркой", где его будут обкалывать препаратами.

В Купчино слегли с гепатитом буфетчица и пять учеников из одной школы.

Видео: ТВК