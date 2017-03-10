В Красноярске от работы отстранили сотрудников санатория из-за оскорбления детей

В Красноярске отстранили от работы сотрудников детского противотуберкулёзного санатория "Пионерская речка", которые, по данным СМИ, оскорбляли детей. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.
Видео появилось в сети 27 декабря и после этого в санатории началась проверка. По данным местных СМИ, одна женщина накричала на плачущего ребёнка и пыталась грубо схватить его.
Ещё одна работница медицинского кабинета угрожала плачущему ребёнку "дуркой", где его будут обкалывать препаратами.
В Купчино слегли с гепатитом буфетчица и пять учеников из одной школы.
Видео: ТВК
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