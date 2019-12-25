Новый премьер Канады заявил, что страна никогда не станет частью США

Марк Карни ответил на угрозы Белого дома по присоединению к США.

Новый лидер из канадской правящей партии либералов Марк Карни после своей победы на внутрипартийных выборах упомянул о том, что Оттава никогда не будет частью США, даже несмотря на угрозы со стороны Белого дома. В своем обращении к союзникам в стране политический деятель дал комментарий относительно обострения двусторонних отношений, складывающихся между Оттавой и Вашингтоном из-за введения администрацией Дональда Трампа торговых пошлин против соседнего государства.

Америка — это не Канада, и Канада никогда, никогда не будет частью Америки ни в каком виде или форме. Не мы начали этот спор ... В торговле, как и в хоккее, Канада победит. Мар Карни, политик

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Фото и видео: YouTube / cpac