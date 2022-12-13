  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новым председателем госэконадзора Ленобласти станет Рамила Агаева
Сегодня, 16:58
118
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Новым председателем госэконадзора Ленобласти станет Рамила Агаева

0 0

Сейчас чиновница исполняет обязанности главы ведомства.

На должность нового председателя комитета госэконадзора Ленобласти в ближайшее время будет назначена Рамила Агаева. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Сейчас чиновница исполняет обязанности главы ведомства. Глава 47-ого региона охарактеризовал её работу в своём Telegram-канале.

Принимая решение, оценивал опыт работы в надзорной деятельности, включая природоохранную прокуратуру, понимание высокой ответственности работы региональной службы эконадзора, готовность оперативно и добросовестно реагировать на сигналы и взаимодействовать с жителями области, а также авторитет в коллективе.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готовится к Всероссийскому субботнику.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: кадровые перестановки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии