Новым председателем госэконадзора Ленобласти станет Рамила Агаева

Сейчас чиновница исполняет обязанности главы ведомства.

На должность нового председателя комитета госэконадзора Ленобласти в ближайшее время будет назначена Рамила Агаева. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Сейчас чиновница исполняет обязанности главы ведомства. Глава 47-ого региона охарактеризовал её работу в своём Telegram-канале.

Принимая решение, оценивал опыт работы в надзорной деятельности, включая природоохранную прокуратуру, понимание высокой ответственности работы региональной службы эконадзора, готовность оперативно и добросовестно реагировать на сигналы и взаимодействовать с жителями области, а также авторитет в коллективе. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готовится к Всероссийскому субботнику.

Фото: Правительство Ленобласти