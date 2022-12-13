Новым председателем госэконадзора Ленобласти станет Рамила Агаева

На должность нового председателя комитета госэконадзора Ленобласти в ближайшее время будет назначена Рамила Агаева. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
Сейчас чиновница исполняет обязанности главы ведомства. Глава 47-ого региона охарактеризовал её работу в своём Telegram-канале.
Принимая решение, оценивал опыт работы в надзорной деятельности, включая природоохранную прокуратуру, понимание высокой ответственности работы региональной службы эконадзора, готовность оперативно и добросовестно реагировать на сигналы и взаимодействовать с жителями области, а также авторитет в коллективе.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть готовится к Всероссийскому субботнику.
Фото: Правительство Ленобласти
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