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Ленобласть готовится к Всероссийскому субботнику
Сегодня, 12:28
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Ленобласть готовится к Всероссийскому субботнику

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Принять участие могут все желающие – адреса размещены на порталах и в соцсетях населенных пунктов, а также на интерактивной карте субботников.

Подготовка к Всероссийскому субботнику, который состоится 22 апреля, ведётся во всех районах и муниципалитетах Ленинградской области: намечены площадки для проведения, собран инвентарь — от граблей до краски, завезены саженцы деревьев и кустарников. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Принять участие могут все желающие – адреса размещены на порталах и в соцсетях населенных пунктов, а также на интерактивной карте субботников по ссылке.

Во время субботника можно будет не только навести чистоту, высадить деревья и привести в порядок дворы и площадки, но и с помощью волонтеров выбрать дизайн-проекты благоустройства в 29 населенных пунктах Ленобласти с населением более 10 тысяч человек. Также свой выбор можно сделать на портале 47.gorodsreda.ru.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: субботник
Категории: Лента новостей,

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