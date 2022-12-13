Ленобласть готовится к Всероссийскому субботнику

Принять участие могут все желающие – адреса размещены на порталах и в соцсетях населенных пунктов, а также на интерактивной карте субботников.

Подготовка к Всероссийскому субботнику, который состоится 22 апреля, ведётся во всех районах и муниципалитетах Ленинградской области: намечены площадки для проведения, собран инвентарь — от граблей до краски, завезены саженцы деревьев и кустарников. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

Принять участие могут все желающие – адреса размещены на порталах и в соцсетях населенных пунктов, а также на интерактивной карте субботников по ссылке.

Во время субботника можно будет не только навести чистоту, высадить деревья и привести в порядок дворы и площадки, но и с помощью волонтеров выбрать дизайн-проекты благоустройства в 29 населенных пунктах Ленобласти с населением более 10 тысяч человек. Также свой выбор можно сделать на портале 47.gorodsreda.ru.

Фото: администрация Ленобласти