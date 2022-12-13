Виталий Лазуткин стал новым председателем комитета по строительству Ленобласти

Ранее руководитель участвовал в нескольких крупных проектах, например − в создании Металлургического завода в Киришах и «Невской Ратуши».

Должность председателя комитета по строительству Ленинградской области с 20 марта будет занимать Виталий Лазуткин. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко в своём telegram-канале.

Глава региона высоко оценил опыт работы Лазуткина в создании сложных строительных объектов, а также его стрессоустойчивость. В обязанности новоиспечённого руководителя входит аудит управленческого аппарата. Также он должен проследить за своевременной сдачей объектов высокого качества в рамках нацпроектов и инвестиционной программы, при этом не допускать их удорожания.

Добавим, что Виталий Лазуткин участвовал в нескольких крупных проектах, например − в создании Металлургического завода в Киришах и "Невской Ратуши".

Ранее мы сообщили о том, что комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга возглавил Андрей Голомбиевский.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко