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Виталий Лазуткин стал новым председателем комитета по строительству Ленобласти
Сегодня, 9:58
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Виталий Лазуткин стал новым председателем комитета по строительству Ленобласти

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Ранее руководитель участвовал в нескольких крупных проектах, например − в создании Металлургического завода в Киришах и «Невской Ратуши».

Должность председателя комитета по строительству Ленинградской области с 20 марта будет занимать Виталий Лазуткин. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко в своём telegram-канале.

Глава региона высоко оценил опыт работы Лазуткина в создании сложных строительных объектов, а также его стрессоустойчивость. В обязанности новоиспечённого руководителя входит аудит управленческого аппарата. Также он должен проследить за своевременной сдачей объектов высокого качества в рамках нацпроектов и инвестиционной программы, при этом не допускать их удорожания.

Добавим, что Виталий Лазуткин участвовал в нескольких крупных проектах, например − в создании Металлургического завода в Киришах и "Невской Ратуши".

Ранее мы сообщили о том, что комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга возглавил Андрей Голомбиевский.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: ленинградская область, смена кадров
Категории: Лента новостей,

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