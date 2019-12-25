Новый порядок выделения средств бюджетным организациям установлен в Петербурге

Он начнет действовать с 1 января 2021 года.

Стало известно, что власти Петербурга установили новый порядок выделения средств бюджетным организациям. Об этом сообщили 9 октября в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что в новой версии документа утвержден порядок предоставления субсидий городским бюджетным и автономным учреждениям "на иные цели". Это касается вопроса поддержки организаций, не связанной с выполнением ими установленных заданий по оказанию госуслуг.

Новая редакция документа, в которой указан новый порядок предоставления субсидий, начнет действовать с 1 января 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга не заинтересованы вводить новые ограничения по коронавирусу. Главное условие – соблюдение горожанами и компаниями санитарных мер.

Фото: Piter.tv