В 20-й серии "Возвращения в Простоквашино" появится новый герой

Это будет няня сестры Дяди Федора — Маргарита Егоровна.

В 20-й серии мультсериала "Возвращение в Простоквашино" появится новый герой. Это будет няня сестры Дяди Федора. Об этом сообщается на сайте студии "Союзмультфильм".

Нового персонажа будут звать Маргарита Егоровна. Озвучивать ее будет актриса Татьяна Васильева.

Первая серия мультсериала "Возвращение в Простоквашино" появилась в начале апреля 2019 года. С тех пор на официальной странице "Союзмультфильма" на YouTube появляется по серии в месяц. В 2019 году завершится первый сезон, в котором будет 30 серий.

Ранее мы писали, что в новых сериях "Простоквашино" у почтальона Печкина появится возлюбленная.

Фото: кадр из мультфильма "Возвращение в Простоквашино"