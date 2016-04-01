Начальника мобилизационного управления администрации Петербурга освободили от должности

В понедельник, 17 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления Администрации губернатора города Виктора Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Должность Шевченко получил Владимир Буянов, который о сегодняшнего дня был первым заместителем начальника управления.
Напомним, что управление Администрации губернатора Санкт-Петербурга выступает уполномоченным исполнительным органом, который осуществляет организацию мобилизационных планов, планирование и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке органов исполнительной власти.
Ранее мы сообщили о том, что Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве.
Фото: Пресс-служба Смольного
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