Начальника мобилизационного управления администрации Петербурга освободили от должности

На место Виктора Шевченко назначен первый заместитель начальника управления Владимир Буянов.

В понедельник, 17 октября, губернатор Петербурга Александр Беглов освободил от должности начальника мобилизационного управления Администрации губернатора города Виктора Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Должность Шевченко получил Владимир Буянов, который о сегодняшнего дня был первым заместителем начальника управления.

Напомним, что управление Администрации губернатора Санкт-Петербурга выступает уполномоченным исполнительным органом, который осуществляет организацию мобилизационных планов, планирование и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке органов исполнительной власти.

Ранее мы сообщили о том, что Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в Москве.

Фото: Пресс-служба Смольного