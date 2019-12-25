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Новый музей "Дом авиаторов“ открылся в Ленобласти
Сегодня, 15:23
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Новый музей "Дом авиаторов“ открылся в Ленобласти

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Он будет доступен для посещения посте отступления эпидемии.

В пятницу, 8 мая, во Всеволожском районе состоялось открытие музейного комплекса "Дом авиаторов". Церемонию посетил Александр Дрозденко. Об этом сообщил telegram-канал "Медиацентр В1". 

Музей расположен по адресу: Колтушинское шоссе, 40. В экспозиции представлены макеты самолетов, статуи летчиков в воссозданной экипировке и макеты авиабомб в натуральную величину. Кроме того, после снятия режима  самоизоляции посетители смогут посмотреть на боевые действия в интерактивном формате и пройти квесты.

Отметим, что в военные годы здание нового музея служило домом отдыха летчиков минно-торпедного авиационного полка Краснознаменного Балтийского флота, а также 26 и 27 истребительно-авиационных полков.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти нашли захоронение 134 советских военнопленных.

Фото: telegram / lenobladminka 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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