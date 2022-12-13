В Сосновом бору представили проект нового микрорайона

Общая протяжённость будущей жилой территории с детскими садами, магазинами, парковками и зелёными насаждениями составит 16,5 га.

К 2029-2030 г.г. в Сосновом Бору планируют построить новый микрорайон общей площадью 16,5 га, включающий в себя многоквартирные дома, детские сады, магазины, парковки и зелёные зоны. Подробнее о проекте рассказал глава администрации города Михаил Воронков в своём telegram-канале.

В качестве застройщика был выбран концерн "Титан-2". С компанией заключат договор в ближайшие дни. Территория квартала, о котором идёт речь, с севера будет ограничена улицей Академика Александрова, с востока − Парковой улицей, с юга − продлённой улицей Красных Фортов, с запада − продолжением улицы Коблинского.

Воронков добавил, что на социальное развитие и благоустройство Соснового Бора направят 17,3 млн рублей. В состав нового микрорайона войдут дома на 1330 квартир, детский сад, спортивные площадки, магазины, парковки и зелёные насаждения, которые будут сохранены в процессе работ.

Ранее мы сообщили о том, что Дрозденко вручил ключи от новых квартир переселенцам из ветхого жилья в Луге.

Видео: Telegram / Михаил Воронков