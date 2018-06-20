Видео: новый мэр Белгорода взял бразды правления под марш из "Звездных войн"

Официальное мероприятие это нисколько не испортило.

Новый мэр Белгорода Юрий Галдун принял присягу. Да не просто принял, а под музыку из фильма "Звездные войны". Видео было опубликовано в канале Telegram.

Выборы главы города проходили 26 марта, за Юрия Галдуна свои голоса отдали 30 депутатов, четыре бюллетеня были испорчены. За главу ТСЖ Оксану Михайлик и главного инженера филиала ПАО "Квадра" Виктора Горлова никто не отдал свой голос.

Присяга так бы и прошла официально и сухо, если бы не саундтрек из "Звездных войн".

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Видео: Belgorod01/Telegram