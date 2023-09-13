Новый лабораторный корпус патологоанатомического отделения ЛОКБ открыли в Кузьмоловском

Лаборатория располагает современным оборудованием и инструментами для проведения исследований в области гистологии, а также молекулярной генетики и онкологии.

В Кузьмоловском прошло открытие нового лабораторного корпуса патологоанатомического отделения ЛОКБ. Об этом сообщила пресс-служба комитета здравоохранения Ленинградской области.

Лаборатория располагает современным оборудованием и инструментами для проведения исследований в области гистологии, а также молекулярной генетики и онкологии.

В стенах учреждения специалисты будут проводить гистологические, гистохимческие, иммуногистохимические исследования, Fish-гибридизаци. и ПЦР (полимеразную цепную реакцию). Все исследования направлены на изучение нуклеиновых кислот и тканей, в результате которых можно определить наличие генетических аномалий. По словам главы профильного ведомства Александра Жаркова, лечение пациентов станет эффективнее благодаря индивидуальному подходу к каждому из них.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть переходит на отечественное оборудование и технологии розлива молока.

Видео: Telegram / Комитет по здравоохранению Ленобласти