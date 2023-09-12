Ленобласть переходит на отечественное оборудование и технологии розлива молока

Новая производственная линия включает в себя высококачественную компрессорную машину выдува ПЭТ-бутылки и современную фасовочную линию.

На 12 тысяч тонн молочной продукции в год увеличится производство в Ленинградской области. На молочном комбинате "Галактика" в Гатчине открыли новую линию по розливу молочной продукции.

После ухода иностранного поставщика молочной тары комбинат оперативно нашел российских производителей. <…> Сегодня вводим в строй новый отечественный комплекс по производству упаковки и розливу молока. Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Новая производственная линия включает в себя высококачественную компрессорную машину выдува ПЭТ-бутылки и современную фасовочную линию.

Новый участок будет производить до 2,5 млн ПЭТ-бутылок и перерабатывать до 1,3 тысячи тонн сырого молока в месяц. Йогурты и другие кисломолочные продукты будут выпускаться в трёх форматах: 1 л, 0,8 л, 0,260 л.

На предприятии создано 35 новых рабочих мест. В виде господдержки комбинат получает льготное кредитование.

В августе эксперты нашли суррогатное молоко на прилавках петербургских магазинов.

Фото и видео: администрация Ленобласти