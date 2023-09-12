  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:11
59
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть переходит на отечественное оборудование и технологии розлива молока

0 0

Новая производственная линия включает в себя высококачественную компрессорную машину выдува ПЭТ-бутылки и современную фасовочную линию. 

На 12  тысяч тонн молочной продукции в год увеличится производство в Ленинградской области. На молочном комбинате "Галактика" в Гатчине открыли новую линию по розливу молочной продукции.

После ухода иностранного поставщика молочной тары комбинат оперативно нашел российских производителей. <…> Сегодня вводим в строй новый отечественный комплекс по производству  упаковки и розливу молока.

Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

Новая производственная линия включает в себя высококачественную компрессорную машину выдува ПЭТ-бутылки и современную фасовочную линию. 

Новый участок будет производить до 2,5 млн ПЭТ-бутылок и перерабатывать до 1,3 тысячи тонн сырого молока в месяц. Йогурты и другие кисломолочные продукты будут выпускаться в трёх форматах: 1 л, 0,8 л, 0,260 л.

На предприятии создано 35 новых рабочих мест. В виде господдержки комбинат получает льготное кредитование.

В августе эксперты нашли суррогатное молоко на прилавках петербургских магазинов.

Фото и видео: администрация Ленобласти

Теги: молоко, молочная продукция
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии