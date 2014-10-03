В Колпино появится новый квартал вместо домов 1940-х годов

В общей сложности должны расселить и снести 22 дома.

В пятницу, 30 июля, губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78 рассказал, что в Колпино планируют создать полностью обновленный квартал с инфраструктурой.

По словам градоначальника, квартал застроили жилыми домами в 1940-1960 годах. В 22 зданиях проживали 90 семей, которые расселили, а дома начали сносить.

На данный момент процесс сноса и застройки продолжается. До августа должны снести оставшиеся дома. Отмечается, что на территории будет возведен ЖК на 350 семей.

Ранее мы писали, что Фонд защиты прав дольщиков решил судьбу 56 долгостроев в Ленобласти за полтора года.

Фото: Piter.tv