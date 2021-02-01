У "Метростроя Северной столицы" сменят курирующий комитет

На данный момент предприятие подчиняется комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и подведомственной ему дирекции транспортного строительства (ДТС).

АО "Метрострой Северной столицы" может перейти под юрисдикцию нового ведомства. Предполагается, что речь идёт о городском комитете по строительству.

На данный момент предприятие подчиняется комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и подведомственной ему дирекции транспортного строительства (ДТС). До этого за них отвечал вице-губернатор Петербурга по транспорту, но с прошлого года они находятся в строительном блоке вице-губернатора Николая Линченко.

Добавим, что АО "Метрострой Северной столицы" на 65% принадлежит Северной столице. Ещё 35% являются собственностью банка ВТБ. Переход в новое ведомство может завершиться ближе к концу года.

Ранее мы сообщили о том, что работы на ветке петербургского метро от "Казаковской" до "Путиловской" затруднил спор подрядчиков.

Фото: Piter.TV