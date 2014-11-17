Новый крытый картодром в Приморском районе изменит спортивную карту города

Петербуржцам представили проект клуба для картингистов с защитой от шума.

По итогам совещания городского правительства губернатор Александр Беглов сообщил о передаче участка в Приморском районе под создание спортивного объекта для картингистов и мотогонщиков. Территория ранее предназначалась под строительство автосалона, станции технического обслуживания и автозаправки.

Как отметили в администрации, решение обусловлено потребностью жителей удаленных районов в развитии спортивной инфраструктуры. В ходе обсуждений горожане заявили о необходимости защиты от избыточного шума. В связи с этим принято решение о возведении крытого картодрома.

Строительство будет осуществляться с применением шумопоглощающих материалов. Проект предусматривает создание современного объекта технического спорта с возможностью проведения тренировок в любое время года.

Фото: freepik (azerbaijan_stockers)