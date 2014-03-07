Новый корпус Первого медуниверситета имени Павлова построят в 2022 году

Здание располагается на набережной реки Карповки.

Новый корпус первого медицинского университета имени Академика Павлова планируется построить в 2022 году. Здание начали возводить в ноябре 2019 года на набережной реки Карповки.

В новом корпусе разместятся новая часть клиники офтальмологии Университета, а также клинико-реабилитационный центр клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой. Губернатор в ходе рабочей поездки призвал специалистов ускорить работу по закупку медицинского оборудования. На строительство корпуса и его оснащение город выделил 2 млрд 100 млн рублей, а еще 1,4 млрд выделены на строительно-монтажные работы.

Ранее мы писали, что в Петербурге начали строительство нового корпуса больницы Святого Великомученика Георгия.

Фото: ВКонтакте / ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова [1 Мед]