Новый корпус НИИ скорой помощи им. Джанелидзе будет готов к концу 2021 года

Его соединят с действующим корпусом двухэтажным переходом.

К 2021 году на Будапештской ул. в Петербурге появится новое здание отделения экстренной помощи и подземный паркинг НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. Об этом 24-го июня сообщила "Фонтанка. ру".

Новое здание расположится на площади 21 тыс.кв. м и будет разноэтажным - от одного до четырех этажей. В нем будет восемь операционных, а также учебные комнаты. Возводить сооружения начнут в июле текущего года. Сумма госконтракта составила 3,36 млрд рублей.

Корпус должен появиться через два с половиной года после начала стройки. Его соединят с действующим корпусом НИИ двухэтажным переходом. Подземный паркинг вместит в себя 64 машины.

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