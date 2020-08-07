На Народной улице в Петербурге продолжается строительство нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн"

Корпус рассчитан на 302 койки.

К концу текущего года на Народной улице в Петербурге планируется открыть новый корпус "Госпиталя для ветеранов войн". Как рассказал портал "Строительный Петербург", строители завершают возведение монолитной коробки и перекрытий здания, эти работы продлятся до конца августа.

Отмечается, что через неделю рабочие закончат перекрытие пятого этажа, останется доделать только вспомогательные помещения. После данного этапа начнется ограждение нижних этажей под фасад, что позволит ускорить строительство. В корпусе расположится высокотехнологичный стационар на 302 койки, хирургическое и неврологическое отделения, реанимация и отделение интенсивной терапии, а также лаборатория. В случае необходимости корпус могут перепрофилировать для приема и лечения инфекционных больных.

Также в Петербурге намерены возвести парк сказок "Лукоморье".

Видео: "Строительный Петербург"