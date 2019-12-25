Новый координатор ЛДПР назначен в Петербурге

Руководящую должность получил Сергей Котельников.

В Северной столице назначили нового исполняющего обязанности координатора отделения ЛДПР от региона. Как сообщает пресс-служба партии, руководителем стал Сергей Котельников.

Предложение о назначении вынес на обсуждение лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Котельников отметил, что новая должность — вызов для него, однако он уверен, что команда регионального отделения ЛДПР сможет справиться со всеми поставленными задачами и продолжить дело Владимира Жириновского.

Отмечается, что до 18 июля координатором петербургской фракции выступал первый зампред ЛДПР в Госдуме Василий Власов. Пришедший ему на смену Котельников состоит в рядах партии более 5-ти лет. Его деятельность была связана с патриотической работой.

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Фото: пресс-служба ЛДПР