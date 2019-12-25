ТИК отказал в регистрации на выборы самовыдвиженцу Савве Федосееву

Он собирался принять участие в выборах в МО "Дачное" в Кировском районе.

Члена "Общество.Будущее" Савву Федосеева не зарегистрировали в качестве кандидата в муниципальные депутаты в МО "Дачное". В регистрации отказал ТИК №7. Об этом 31 июля сообщил "ЗакС.ру".

Как узнало издание, все подписи признали недействительными, так как Федосеев заплатил за подписные наличными, а нужно было — безналичной оплатой. Самовыдвиженцу нужно было собрать 20 подписей.

Сам общественный деятель пока никак не комментировал отказ в соцсетях.

Ранее мы писали, каких взглядов придерживается "Общество.Будущее". Это одно из движений, которое помогает самовыдвиженцам выдвинуться на выборы в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Савва Федосеев