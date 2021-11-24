"Есть опасения, что эти выборы будут неинтересны никому": Савва Федосеев о предстоящей муниципальной кампании и помощи "Общества будущее"

В сентябре в Петербурге пройдут довыборы — муниципальные выборы на места, которые освободились в связи с увольнениями, добровольным уходом или переходом в ЗакС. Вакантные места появились в 17 муниципалитетах, что для некоторых политиков и общественных деятелей города стало полной неожиданностью.

Дело в том, что о проведении голосования избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО) должны были сообщить за 80 дней до него, но этого сделано не было. В экспресс-режиме будущие кандидаты начали готовиться к предстоящей гонке. В партии "Новые люди" из-за спешки, например, отказались выставлять своих кандидатов. Самовыдвиженцам для регистрации предстоит собрать подписи избирателей.

Одной из организаций, которая широко заявила о помощи самовыдвиженцам, стало "Общество.Будущее". В 2021 году во время избирательной кампании в ЗакС известность получил его член Савва Федосеев. Молодому человеку 24 года, он работает в книжной лавке "Листва", занимается волонтерством и подрабатывает кузнецом. В прошлом году он не был зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты, так как часть подписей признали недействительными. Сегодня стало известно о том, что Федосеев собирается принять участие в муниципальных выборах. Его фамилия появилась в ГАС "Выборы". Он планирует баллотироваться в 17 округе (Кировский район). Мандат есть в МО "Дачное". До 22 июля ему нужно будет собрать 16 подписей.

Еще 2 дня назад в беседе с Piter.tv Федосеев не был уверен, что будет принимать участие в выборах. Отметим, что мнение редакции по этому и другим вопросам может не совпадать с мнением спикера.

Есть опасения, что эти выборы будут неинтересны никому, кроме власти, которая планирует поставить на свободные места своих людей и всеми силами сузить явку. Тем более избиратели действительно сейчас не расположены к общению о политике при условии, что идёт СВО [прим. специальная военная операция] и всех в первую очередь беспокоит будущее своей семьи и России в целом. Поэтому такие вопросы как благоустройство своего района и количество единоросов в муниципальном совете отходят на второй план. Савва Федосеев.

Молодой человек отметил, что в "Дачном" вряд ли будут рады ему: однажды его не пустили на заседание.

Помимо собственного участия в довыборах Федосеев привлекает к участию петербуржцев и предлагает им помощь "Общества.Будущее". Политическое движение под руководством Романа Юнемана позиционирует себя как оппозиционеров с "русским уклоном".

Мы сторонники гражданского понимания нации. Русские — это люди русской культуры, говорящие на русском языке, определяющие себя как русских и связывающие с нацией своё будущее. Защита русских и русской культуры должна стать важнейшей задачей государства. говорится в меморандуме Общества.

Движение помогает самовыдвиженцам с проверкой документов, сбором подписей, информационным сопровождением. Объединенный штаб в Москве, по словам Федосеева, "даёт ценные советы и делится уникальным опытом". С некоторыми людьми Федосеев уже был ранее знаком, а кто-то обратился впервые.

Я и штаб проводили с ними интервью, но большинство из них на этой муниципальной кампании будут работать сборщиками-агитаторами. Кандидатами они могут стать к полноценным муниципальным выборам в 2024. Им ещё многому нужно научиться.

Активист не стал разглашать точное количество участников, которые собираются самовыдвигаться с помощью "ОБ". Помимо него сегодня о своем выдвижении в Невском районе заявил его коллега Вадим Егоров.

Piter.tv поинтересовался, кому Общество готово оказать свою помощь. Савва Федосеев отметил, что человек должен разделять меморандум "Общества.Будущее" и позицию движения по военной спецоперации и событиям на Украине. В Обществе считают (цитата) "широкомасштабное наступление стратегической ошибкой, которая дорого обойдется", но при этом "в тяжелый час не могут отказаться от собственной армии и собственного народа".

А потому мы с русским народом и с русской армией. Ведь хуже войны лишь проигранная война. Все наши надежды сейчас устремлены на скорейшее прекращение конфликта и переход к дипломатической фазе. И помните, что Россия может быть не права, но это наша Родина. Савва Федосеев.

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Своих кандидатов уже выдвинула партия "Справедливая Россия — За Правду" и КПРФ. Глава эсеров в Петербурге Марина Шишкина тоже обратила внимание на то, что выборы могут быть с низкой явкой.

Мы понимаем, что это очень локальная избирательная кампания. Потому наша задача – использовать остаток лета для того, чтобы привлечь на выборы как можно больше сторонников. Марина Шишкина.

"Единая Россия" хочет дождаться итогов праймериз. Отметим, что помимо сторонников "Общества.Будущее" есть и другие кандидаты-самовыдвиженцы. Так, например, документы для регистрации подала 22-летняя студентка Университета при межпарламентской ассамблее ЕВРАЗЭСМО Екатерина Уличева и сотрудница ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района" Ирина Новожонова.

Выборы пройдут 11 сентября в следующих МО: "Прометей", "Невская Застава", "Светлановский", Пушкин, Зеленогорск, "Сосновское", "Ржевка", "Большая Охта", "Оккервиль", МО №7, МО №15, "Южно-Приморский", "Дачное", Ломоносов, "Невский округ". Пока еще неизвестно, будут ли они многодневными.

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Текст: Надежда Сибилева

Фото: ВКонтакте / Савва Федосеев