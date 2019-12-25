Новый компьютерный томограф начал работу в городской больнице Кронштадта

Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что центр компьютерной томографии может принимать не только кронштадтцев, но и жителей соседних районов.

Во вторник, 2 марта, в городской больнице Кронштадта запустили в работу новый компьютерный томограф Aquilion Lightning. У оборудования пониженная лучевая нагрузка и пакет клинических приложений. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

В больнице снова начнет работать центр рентгеновской компьютерной томографии для исследования легких у пациентов с коронавирусом. По словам Эргашева, это актуально в период пандемии. Кроме того, принимать будут не только кронштадтцев, но и жителей соседних районов.

Помимо прочего, на встрече с главой администрации Кронштадтского района Олегом Довганюком и главным врачом больницы Юрием Новиком планы развития обсудили планы развития 331-коечного стационара. В 2022 году должны завершить капитальный ремонт одного из корпусов больницы, где должны разместить гериатрическое отделение.

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Фото: Piter.TV