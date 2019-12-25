Новый комплекс по переработке отходов планируется запустить в 2027 году в Петербурге

РЭО окажет необходимую методологическую поддержку и предложит льготное финансирование для успешного завершения проекта.

В Петербурге ведется подготовка к открытию современного комплекса по переработке отходов "Новоселки" в 2027 году. Объект сможет обрабатывать, утилизировать и компостировать до 600 тысяч тонн отходов ежегодно. Об этом рассказал представитель пресс-службы ППК "Российский экологический оператор".

Проектно-сметная документация уже подготовлена, также завершена государственная экологическая экспертиза. Теперь предстоит пройти государственную экспертизу, после чего объект начнет функционировать в 2027 году.

Руководитель РЭО Денис Буцаев обсудил проект с вице-губернатором Петербурга Алексеем Корабельниковым. Буцаев подчеркнул, что идет интенсивная работа по формированию целостной системы управления отходами для нужд города и области. Реализация всех инфраструктурных проектов запланирована на ближайшие три года.

РЭО окажет необходимую методологическую поддержку и предложит льготное финансирование для успешного завершения проекта. Кроме того, в Санкт-Петербурге уже функционирует КПО "Волхонка", построенное с помощью РЭО. Планируется возвести КПО "Островский" и еще два аналогичных объекта в Ленинградской области.

Ранее мы сообщили о том, что за ноябрь в Петербурге собрали 42 кубометра наплавного мусора.

Фото: Pxhere