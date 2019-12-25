За ноябрь в Петербурге собрали 42 кубометра наплавного мусора

После окончания навигационного периода уборка рек и каналов продолжается не с судов, а с берега.

В ноябре специалисты собрали 42 кубометра плавающего мусора на водных объектах Санкт-Петербурга, как сообщила пресс-служба "Экстроя". Очистка проходила на акваториях Выборгского, Красносельского, Колпинского, Невского, Пушкинского и Фрунзенского районов.

Как пояснил заместитель генерального директора "Экстроя" Николай Тихомиров, после окончания навигационного периода уборка рек и каналов продолжается не с судов, а с берега. Когда вода замерзнет, мусор начнут собирать с ледяной поверхности.

Реки Черная, пруды Рубаха Наполеона и Шапка Наполеона, Ивановский карьер, реки Утка, Дудергофка и Кузьминка, Тярлевский ручей, а также Ижорский пруд и река Волковка стали чистыми. Найдены предметы быта, такие как шины, пластиковые бутылки и даже сумки из супермаркетов.

Жители могут оперативно организовывать уборку мусора на акваториях города, используя портал "Мой Санкт-Петербург".

Ранее мы сообщили о том, что с 25 ноября по 1 декабря петербуржцы сдали почти 22 тонны опасных отходов.

Фото: пресс-служба "Экостроя"