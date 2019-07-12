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Группа Мумий Тролль выпустила клип на песню "Время обид"

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Клип создала студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы Дизайна.

В среду, 22 сентября, группа Мумий Тролль опубликовала новый анимационный клип на песню "Время обид" альбома "После Зла", сообщили Piter.tv представители коллектива. 

Клип создала Афина Журба, студентка третьего курса анимации и иллюстрации Школы Дизайна. Девушка поделилась, что выполняла студенческое задание и решила связаться с группой. Четкого брифа не было, было предложение взять песню из нового альбома. Выбранный трек отлично совпал  по настроению и таймингу с режиссерским замыслом Афины. Автор показала визуальные метафоры из личного опыта. 

Интересно было выбрать технику, которая напоминает ручную печать: такое наложение мне показалось компромиссом, ведь раньше я работала с черно-белой картинкой. Мой выбор группы был связан с метафоричностью и легкостью музыки, которая хорошо переплетается с анимацией - мне совсем не хотелось визуально повторять слова, а тут это было почти невозможно.

Афина Журба

Новый клип, который придумала и нарисовала Афина, интересен, с одной стороны тем, что он не "повествовательный", не следует "сюжету" песни, а очень образный, наполнен метафорами и даже отсылками к истории искусства.

Илья Лагутенко

Ранее мы писали, что фанатов "Алисы" оштрафовали за бурное празднование юбилея группы

Видео: Мумий Тролль (Mumiy Troll) / YouTube

Теги: анимационный клип, группа мумий тролль, песня время обид
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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