"Непростой и тернистый путь": группа Мумий Тролль выступила в Петербурге с новым форматом

В Санкт-Петербурге впервые за 20 лет прошел камерный концерт группы "Мумий Тролль". Помимо известных композиций петербуржцам в тельняшках представили треки из нового альбома "Восток-Северо-Запад", только вот все они были исполнены в непривычно спокойном звучании.

Илья Лагутенко рассказал журналистам, что это именно то направление, в котором ему хотелось бы двигаться дальше. Благодаря поддержке зрителей у группы появилась возможность поэкспериментировать с новым форматом.

Есть определенные песни, которые мы очень редко или вообще никогда не играем на концертах, которые предполагают определенную атмосферу. Может быть даже эта программа, которую мы назовем камерной или почти интимной, имела смысл быть в более компактном зале, но везде нужно один раз для начала попробовать. Для себя мы определяем, что может быть – эта отправная точка того, чем "Мумий Тролль" будет дальше заниматься. Илья Лагутенко, солист группы "Мумий Тролль"

Также фронтмен выразил благодарность своим фанатам, которые откликаются на эксперименты группы.

Нам было бы очень трудно воплотить это все в жизнь. С поддержкой зрителей мы понимаем, что есть возможность попробовать, посмотреть и решить. Так что это получается совместный такой процесс. Илья Лагутенко, солист группа "Мумий Тролль"

Несмотря на то, что группа в этот раз взяла более спокойный тон. Послушать инопланетную группу с новой обновленной программой собрался полный БКЗ "Октябрьский". Лагутенко отметил, что среди его фанатов есть те, благодаря которым альбомы "Морская" и "Икра" достигли сумасшедшего успеха, а есть и категория, узнавшая о группе спустя 10-20 лет.

Предугадать публику, когда ты двигаешься не, скажем там, в особо узконаправленном жанровом направлении, с годами становится все сложнее. Время, мода проходит, и люди остаются или с ностальгическими воспоминаниями, или действительно роют куда-то дальше. Илья Лагутенко, солист группы "Мумий Тролль"

Многим стало интересно узнать у Лагутенко секрет того, как он в своем возрасте выглядит намного моложе. Главный Мумий Тролль пошутил про код ДНК, но потом добавил, что дело заключается в удовольствии от проделанной работы.

Знаете, дело не в музыке. Дело в том, когда тебе нравится, и ты находишь в собственном труде определенное удовольствие и непрекращающийся интерес. Неважно какой он. Это помогает двигаться вперед и более ли менее помогает находиться в согласии с самим с собой, хотя понятно, что это непростой и тернистый путь то, чем мы занимаемся. Илья Лагутенко, солист группы "Мумий Тролль"

Видео: Piter.tv

Надежда Путинцева, Саша Минаков, Эльвира Камалова