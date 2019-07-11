Мумий Тролль, цехонутые, интернет-детокс и много хорошей музыки на фестивале STEREOLETO 2019

Piter.TV вспоминает, чем запомнился один из главных музыкальных фестивалей Петербурга.

В минувший уик-энд в "Севкабель Порту" завершился 18-й музыкальный фестиваль STEREOLETO. Piter.TV представляет вашему вниманию полный репортаж с масштабного события.

Программа включала в себя два фестивальных дня – 6 и 7 июня. Мероприятия развернулись одновременно на пяти площадках. На главной сцене выступали Rag"n"Bone Man, Optimystica Orchestera,группа "Биртман" и Тюменский военный хор, Монеточка, Kito Jempere Band и "Мумий Тролль" и многие другие артисты.

Ранее мы опубликовали материал с участниками фестиваля, которые рассказали нам о любимых книгах, альбомах и музыке.

Фото, видео: Piter.TV