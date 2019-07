Участники фестиваля "Стереолето" – о любимых книгах, фильмах и альбомах

Piter.TV решил узнать о вкусах лидера Optimystica Orchestra, а также о персональных открытиях участников групп "Аффинаж" и "АИГЕЛ".

В минувшее воскресенье завершился 18-й музыкальный фестиваль "Стереолето". Совсем скоро Piter.TV выпустит полный репортаж с масштабного события. Однако в этот раз мы решили еще уделить внимание непостановочному разговору с артистами. Например, побеседовать о кино или о музыке, которые запомнились им за последнее время.

В рамках нашей новой рубрики "Альбом, книга, фильм" собеседниками Piter.TV стали участники группы "Аффинаж", фронтмен Optimystica Orchestra Евгений Федоров, а также Айгель Гайсина и Илья Барамия из группы "АИГЕЛ". Выяснилось, что таких разных музыкантов могут интересовать одни и те же вещи, например, "Остров собак" Уэса Андерсона.

Евгений Федоров (Optimystica Orchestra, Tequilajazzz)

Альбом. Очень понравился альбом ремиксов на релиз Рюити Сакамото – Async. Он начинается с гениального трека, который сделал Oneohtrix Point Never (Дэниел Лопатин).

Книга. "Слова без музыки: Воспоминания" Филипа Гласса. На русском языке книга вышла сравнительно недавно. Я до многих новинок дохожу с опозданием, часто даже через год. И, кстати, правильно делаю. Ажиотаж стихает, и можно составить собственное мнение.

Фильм. Сериал Stranger Things, третий сезон, смотрю с наслаждением. Я большой его поклонник – у меня на рингтоне телефона уже два года стоит заглавная тема из этого сериала. Как мне "советские" настроения в первых сериях? Это очень смешно, такая пост-пародия на эти фильмы 80-х, в стиле "Красного рассвета"... Здесь очень много любви к работам раннего Спилберга, мне это очень близко, люблю такое. Особенно синтезаторную музыку, которая там звучит!

Аффинаж

Михаил Калинин, вокал:

Альбом. Очень много слушал релизов в последнее время. Назову Led Zeppelin – "Led Zeppelin II"

Книга. Прочерк!

Фильм. "Капернаум" Надин Лабаки – про мальчика в бейрутской семье.

Сергей Сергеич, бас:

Альбом. Группа "Хартыга" из Тувы, их первый альбом "Агитатор

Книга. Много книг было. Пускай будет "Хуррамабад" Андрея Волоса

Фильм. "Не в себе" Содерберга – очень страшный!

Александр Корюковец, баян, гармонь:

Альбом. Diving With Andy – "Sugar Sugar"

Книга. Евгений Водолазкин "Авиатор"

Фильм. "Сердце ангела" с Микки Рурком и Робертом Де Ниро.

Саша Ом, тромбон:

Альбом. Группа "бохошик" – "День недели март"

Книга. Эрих Фромм "Искусство любить"

Фильм. "Остров собак" Уэса Андерсона

АИГЕЛ

Айгель Гайсина:

Альбом. Билли Айлиш в голову приходит и ее альбом ("When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" – прим.ред.). Девочка записала альбом, на котором, как я считаю, есть четыре гениальные песни. Ей можно больше ничего не делать в этой жизни. Я вообще не представляю, чего она будет делать дальше, она же будет расти.

Книга. Сейчас читаю книгу музыковеда Соломона Волкова "Свидетельство. Воспоминания Дмитрия Шостаковича". Ее многие считают спорной и спекулятивной, но там очень интересно запечатлена эпоха. Очень интересное погружение в мир композитора, и как он творил в те времена. Мне нравится, как пишет Волков, как он сделал "Диалоги с Иосифом Бродским".

Фильм. Лучший мультик всех времен и народов – "Остров собак" Уэса Андерсона. Появлялись бы такие мультфильмы чаще – мир бы стал таким прекрасным местом!

Илья Барамия:

Книга. Мануал к Elektron Analog Four. Я больше ничего не успел прочитать за это время, Он меня "перепахал" просто, очень мощно.

Фильм. "История игрушек 4". Сын и жена рассказали о нем, и я понял, что я это буду пересматривать.

Альбом. Группа "АИГЕЛ" – альбом называется "Эдем". На меня повлиял, всю мою жизнь изменил! Слушатели тоже его услышат скоро. Через месяц точно.