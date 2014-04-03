Фанатов "Алисы" оштрафовали за бурное празднование юбилея группы

Часть фанатов сильно увлеклась и вышла на проезжую часть, перекрыв движение и вызвав пробку.

Во вторник, 21 сентября, Дзержинский районный суд назначил штрафы фанатам группы "Алиса", которые устроили пробку на Дворцовой набережной, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Не менее 60 петербуржцев массово отмечали юбилей любимой группы вечером в субботу, 18 сентября. Собравшиеся выкрикивали название группы, слова из песен, жгли файеры красного цвета, выходили на проезжую часть. Выход на дорогу спровоцировал пробку, была создана аварийно-опасная ситуация

Судья рассмотрел два дела, назначив административный штраф в размере 10 тыс. рублей. Всего в суд поступило семь материалов дел на семь лиц.

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Фото: Группа АЛИСА / Вконтакте