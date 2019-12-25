Верховный суд РФ запретил разводить кур и петухов на садовом участке

Штраф за нарушение составляет от 0,5 до одного процента кадастровой стоимости земельного участка.

Гражданам России запрещается содержать мелкий домашний скот на садовых участках. Кроме того, вырубка деревьев для возведения построек для животных также является незаконной. Об этом пишет издание "Российская газета" со ссылкой на решение Верховного суда РФ.

Поводом для судебного разбирательства стал конфликт жительницы Волгограда с областной инспекцией по использованию и охране земель. На участке женщины был обнаружен незаконно построенный курятник, вследствие чего ее оштрафовали на десять тысяч рублей за нерациональное использование земли.

Согласно законодательству, на садовом участке россияне вправе строить дома, гаражи и возводить хозяйственные постройки, а также выращивать сельскохозяйственные культуры. Кроме того, можно разместить ульи, однако, для этого потребуется согласие соседей по участку, уточняют юристы. Разведение животных возможно только в том случае, если участок относится к личному подсобному хозяйству.

Штраф за правонарушение составляет от 0,5 до одного процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей. Однако, если кадастровая стоимость не определена, то штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее петербуржец отсудил у МО "Дачное" 376 тысяч рублей за упавшую на его автомобиль рябину.

Фото: pixabay.com