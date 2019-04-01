МО "Дачное" выплатит петербуржцу 376 тысяч рублей за упавшую на автомобиль рябину

При визуальном осмотре дерева были видны следы разлома, внутренняя часть ствола имела структурные нарушения, следы гнили и некротического поражения древесины, корневая система практически отсутствовала.

Петербуржец отсудил у МО "Дачное" 376 тысяч рублей за упавшую на его автомобиль рябину. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Еще в апреле 2020 года на Skoda Octavia упала рябина. У автомобиля были повреждены крыша, крышка багажника, обе задние стойки, левая задняя дверь, заднее стекло. При визуальном осмотре дерева были видны следы разлома, внутренняя часть ствола имела структурные нарушения, следы гнили и некротического поражения древесины, корневая система практически отсутствовала. Суд установил, что в день инцидента дул юго-западный ветер со средней скоростью 4.4 м/с. То есть дерево не могло упасть из-за ветра, так как он не являлся сильным.

Истец обратился в экспертный центр: стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 296 000 рублей, величина утраты товарной стоимости 45 400 рублей.

Суд посчитал, что МО "Дачное" были предприняты не все возможные меры для исключения падения рябины. Теперь петербуржцу должны выплатить 376 тысяч рублей.

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