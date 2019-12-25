Организацию оштрафовали за 3 вырубленные березы на Пограничника Гарькавого

Суд взыскал с ООО "ТОРГ-СЕРВИС" 50 тыс. рублей за повреждение трех берез на улице Пограничника Гарькавого. Об этом сообщила 17-го сентября прокуратура Петербурга.
Организация арендовала участок №17 у комитета имущественных отношений. Деревья были вырублены при отсутствии порубочного билета. Ущерб оценили в 50 тыс. рублей.
Чтобы возместить ущерб, природоохранный прокурор подал иск в суд. Требования были удовлетворены.
Ранее суд обязал Упрдор "Северо-Запад" прекратить загрязнять Безымянный ручей. Иск также был подан природоохранным прокурором.
Фото: прокуратура Петербурга
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