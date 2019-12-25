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Организацию оштрафовали за 3 вырубленные березы на Пограничника Гарькавого
Сегодня, 13:13
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Организацию оштрафовали за 3 вырубленные березы на Пограничника Гарькавого

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Дерево срубили лишь частично, остался ствол.

Суд взыскал с ООО "ТОРГ-СЕРВИС" 50 тыс. рублей за повреждение трех берез на улице Пограничника Гарькавого. Об этом сообщила 17-го сентября прокуратура Петербурга.

Организация арендовала участок №17 у комитета имущественных отношений. Деревья были вырублены при отсутствии порубочного билета. Ущерб оценили в 50 тыс. рублей.

Чтобы возместить ущерб, природоохранный прокурор подал иск в суд. Требования были удовлетворены.

Ранее суд обязал Упрдор "Северо-Запад" прекратить загрязнять Безымянный ручей. Иск также был подан природоохранным прокурором. 

Фото: прокуратура Петербурга

Теги: вырубка, деревья, порубочный билет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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