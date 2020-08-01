С момента релиза клип набрал почти четыре миллиона просмотров и миллион лайков на YouTube.

В субботу, 1 августа, стало известно о том, что новый клип Билли Айлиш за сутки собрал более пяти миллионов просмотров. Об этом свидетельствуют данные официального YouTube-канала певицы.

Напомним, что трек получил название "My future". Билли Айлиш отметила, что эта композиция очень личная.

Когда мы работали над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии Билли Айлиш

С момента публикации клип набрал почти четыре миллиона просмотров и миллион лайков на YouTube.

Ранее мы сообщали о том, что Cream Soda выпустила новый альбом "Интергалактик".

Видео:YouTube / Billie Eilish