В субботу, 1 августа, стало известно о том, что новый клип Билли Айлиш за сутки собрал более пяти миллионов просмотров. Об этом свидетельствуют данные официального YouTube-канала певицы.
Напомним, что трек получил название "My future". Билли Айлиш отметила, что эта композиция очень личная.
Когда мы работали над ней, в моей голове были мысли о надежде, радости и саморазвитии
Билли Айлиш
С момента публикации клип набрал почти четыре миллиона просмотров и миллион лайков на YouTube.
Ранее мы сообщали о том, что Cream Soda выпустила новый альбом "Интергалактик".
Видео:YouTube / Billie Eilish
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