Новый индустриальный парк с готовыми помещениями для бизнеса проектируют в Ленобласти

Возможный размер инвестиций – 3 млрд рублей.

Новый индустриальный парк с помещениями для бизнеса проектируют в Ломоносовском районе. Проект накануне был представлен на заседании инвестиционного совета Ленинградской области.

Индустриальный парк заточен под то, что бизнес здесь сможет сразу запускать любое производство без затрат на строительство. Планируемое место размещения – Виллозское сельское поселение. Площадь будущего парка должна составить более 168 тыс. кв. метров, возможный размер инвестиций – более 3 млрд рублей. Количество новых рабочих мест – 800.

Исполнить задуманное в администрации Ленобласти намерены в течение трех лет, а первый этап парка хотят запустить уже в ноябре 2022-го.

О других инвестиционных процессах в регионе – для бывшей площадки завода "Форд Соллерс" во Всеволожском районе нашли нового собственника.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области