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Новый индустриальный парк с готовыми помещениями для бизнеса проектируют в Ленобласти
Сегодня, 17:17
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kraratau27 Добавить в Яндекс.Новости

Новый индустриальный парк с готовыми помещениями для бизнеса проектируют в Ленобласти

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Возможный размер инвестиций – 3 млрд рублей.

Новый индустриальный парк с помещениями для бизнеса проектируют в Ломоносовском районе. Проект накануне был представлен на заседании инвестиционного совета Ленинградской области.

Индустриальный парк заточен под то, что бизнес здесь сможет сразу запускать любое производство без затрат на строительство. Планируемое место размещения – Виллозское сельское поселение. Площадь будущего парка должна составить более 168 тыс. кв. метров, возможный размер инвестиций – более 3 млрд рублей. Количество новых рабочих мест – 800.

Исполнить задуманное в администрации Ленобласти намерены в течение трех лет, а первый этап парка хотят запустить уже в ноябре 2022-го. 

О других инвестиционных процессах в регионе – для бывшей площадки завода "Форд Соллерс" во Всеволожском районе нашли нового собственника. 

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Теги: инвестиция, ленобласть, парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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edovles
Сегодня 17:27

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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