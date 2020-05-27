Стало известно, кто купил площадку бывшего завода "Форд" во Всеволожском районе

Инвестиции в проект составят 6,8 млрд рублей.

Для бывшей площадки завода "Форд Соллерс" во Всеволожском районе нашли нового собственника. Им стала компания-производитель автозапчастей "СВ РУС". Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба правительства региона.

О решении объявили на заседании Инвестиционного совета Ленинградской области. Корейская компания будет производить комплектующие для автомобилей "Hyundai" и "Kia". Объем инвестиций составит 6,8 млрд рублей.

На предприятии создано 520 новых рабочих мест. Запуск производство планируется в 2023 году, затем "СВ РУС" будет расширять производственную площадку.

Завод "Форд" был закрыт в марте 2019 года.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти