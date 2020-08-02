Новый игрок "Зенита" Доян Ловрен прибыл в Петербург

Защитник проведет в "Зените" минимум три года.

Новый игрок "Зенита" Деян Ловрен прибыл в Петербург. В честь этого футболист записал видео на русском языке в своем Instagram.

Защитника также поприветствовала пресс-служба "Зенита" и поделилась фотографией.

31-летний игрок подписал контракт с сине-бело-голубыми на три года. Это первое приобретение клуба в летнее трансферное окно.

Деян Ловрен играл в "Ливерпуле" с июля 2014 года. В составе клуба защитник стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне Ловрен провел во всех турнирах 15 матчей и забил один гол. В составе сборной Хорватии игрок стал серебряным призером ЧМ-2018.

Также стало известно, что "Зенит" покинули три игрока.

Видео: @dejanlovren06 / Instagram

Фото: ФК "Зенит"