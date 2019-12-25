Новый хлебный цех запустили в Петербурге

На Политехнической улице в Калининском районе Петербурга открылся новый хлебный цех. Как сообщили представители Смольного, на новое предприятие затратили 400 млн рублей.
На производстве будут изготавливаться чиабатта, багеты и круглый хлеб с хрустящей корочкой. Все ингредиенты – отечественные, либо поставлены из дружественных стран.
Планируется, что цех будет выпускать по 1,5 тыс. тонн продукции в месяц. Её будут передавать на продажу в магазины, кофейни и пекарни Северной столицы.
Ранее мы сообщили о том, что к концу августа в простой ушли 74 предприятия Петербурга.
Фото: Pxhere
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