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Новый хлебный цех запустили в Петербурге
Сегодня, 13:19
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Новый хлебный цех запустили в Петербурге

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Чиабатта, багеты и круглый хлеб будут поставляться с производства в городские магазины, кофейни и пекарни.

На Политехнической улице в Калининском районе Петербурга открылся новый хлебный цех. Как сообщили представители Смольного, на новое предприятие затратили 400 млн рублей.

На производстве будут изготавливаться чиабатта, багеты и круглый хлеб с хрустящей корочкой. Все ингредиенты – отечественные, либо поставлены из дружественных стран. 

Планируется, что цех будет выпускать по 1,5 тыс. тонн продукции в месяц. Её будут передавать на продажу в магазины, кофейни и пекарни Северной столицы.

Ранее мы сообщили о том, что к  концу августа в простой ушли 74 предприятия Петербурга.

Фото: Pxhere 

Теги: продукты, продукция, санкт-петербург, хлебный цех
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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