Новый год на Дворцовой стартует 31 декабря в 22:00

На главной городской площади гостей праздника ждет танцевальный марафон под лучшие хиты уходящего года.

В Петербурге праздничная новогодняя программа начнется 31 декабря в 22:00. Как и в прошлом году, в городе традиционно будут работать несколько площадок с шоу-программой. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по культуре.

Праздничное шоу "Волшебная мастерская Данилы Мастера" с использованием световых, пиротехнических и лазерных спецэффектов будет представлено на Дворцовой площади, еще 2 площадки организуют на Невском проспекте. Интерактивная программа будет представлена у центрального портика Большого Гостиного Двора, а на Малой Конюшенной будет стоять сцена.

Также на главной городской площади гостей праздника ждет танцевальный марафон под лучшие хиты уходящего года. В концерте участие примут диджеи RadioRecord, артисты телевизионных проектов "Главная сцена" и "Новая Звезда". А в конце запланирована дискотека 90-х.

Новогодний фейерверк состоится в три часа ночи 1 января.

В новогоднюю ночь в центре Петербурга ограничат движение транспорта.

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