У экомилиции Ленобласти сменился директор

Новым руководителем подразделения назначен бывший врио главы ведомства Андрей Слюньков.

Новым руководителем экологической милиции 47-ого региона назначен бывший врио главы ведомства Андрей Слюньков. Об этом сообщила пресс-служба эконадзора Ленобласти.

Руководящую должность Слюньков получил в результате конкурсного отбора, набрав наибольшее число баллов.

По словам главы комитета регионального госэконадзора Рамилы Агаевой, у новоиспечённого руководителя за плечами большой опыт работы в государственных структурах: кроме того, он хорошо знаком с целями порученного ему ведомства. Агаева выразила уверенность в том, что Слюньков продолжит развивать экомилицию в направлении отдельного структурного подрязделения.

Ранее в Ленобласти выбрали нового врио председателя комитета по природным ресурсам.

Фото: пресс-служба эконадзора Ленобласти