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У экомилиции Ленобласти сменился директор
Сегодня, 10:54
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У экомилиции Ленобласти сменился директор

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Новым руководителем подразделения назначен бывший врио главы ведомства Андрей Слюньков.

Новым руководителем экологической милиции 47-ого региона назначен бывший врио главы ведомства Андрей Слюньков. Об этом сообщила пресс-служба эконадзора Ленобласти.

Руководящую должность Слюньков получил в результате конкурсного отбора, набрав наибольшее число баллов.  

По словам главы комитета регионального госэконадзора Рамилы Агаевой, у новоиспечённого руководителя за плечами большой опыт работы в государственных структурах: кроме того, он хорошо знаком с целями порученного ему ведомства. Агаева выразила уверенность в том, что Слюньков продолжит развивать экомилицию в направлении отдельного структурного подрязделения. 

Ранее в Ленобласти выбрали нового врио председателя комитета по природным ресурсам.

Фото:  пресс-служба эконадзора Ленобласти

Теги: ленинградская область, экомилиция
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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